Eigentlich lautet die Regel ja: Erst das Buch lesen, dann den Film gucken. Bei "Call Me by Your Name" ist es andersherum empfehlenswert, denn dann hat man beim Lesen die wunderschönen Gesichter von Timothée Chalamet und Armie Hammer vor Augen. Sie spielen in der Verfilmung des Romans nämlich den 17-jährigen Elio und den 24-jährigen Oliver, die sich 1983 in Italien einer schwulen Sommerromanze hingeben. In seinem Buch erzählt André Aciman aus Elios Sicht von den überwältigenden Gefühlen der ersten Liebe und von Begehren, das so groß ist, dass sogar Pfirsiche penetriert werden.