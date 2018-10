Haha

Lustige Geschichten, die Menschen mit der Bahn erleben

Die lustigsten Bahn-Ansagen – Teil 6

Wer mit der Bahn fährt, muss einiges aushalten. Übellaunige Schaffner, stundenlang am Gleis warten und dann ist auch noch der Ticketautomat defekt. Immerhin sorgen die Bahn-Durchsagen dafür, dass das Ganze etwas erträglich wird.

Regelmäßig fragen wir auf bento: Welche lustigen, verrückten Geschichten sind euch in der Bahn schon passiert? Habt ihr witzige Ansagen gehört oder komische Schilder gesehen? Denkt ihr manchmal an ein besonders schönes Gespräch mit einem anderen Fahrgast zurück?



Hier ist eine Auswahl eurer Bahn-Geschichten:



Stefan

"Vor einigen Jahren fuhr ein kleiner Regionalzug im Doppelgespann stark rauchend bei den Achsen in den Bahnhof (Auersthal) ein. Eine Bremse öffnete offenbar nicht und überhitzte. Trotzdem gingen die Türen auf und wir stiegen ein. Es war Winter, es war kalt und eine Diesel-Lokomotive raucht oft mal – also waren die Argumente fürs Einsteigen durchaus gegeben.

Der Zug setzte sich für etwa 20 Meter in Bewegung. Dann die zunächst sehr ruhige Durchsage: Sehr geehrte Fahrgäste. Aufgrund eines technischen Gebrechens bitte ich Sie, ... Pause ... DER ZUG BRENNT!!!!!! Schnell alle RAUS AUS DEM ZUG!!!“



Brino

"Ich fuhr Abends im Regionalzug nach Gelsenkirchen. Der Zug hatte 20 Minuten Verspätung bei der Abfahrt und hielt kurze Zeit später auf offener Strecke an. Durchsage des Lokführers: Verehrte Fahrgäste, mir geht's gut, ich trinke heißen Kaffee und wenn wir Glück haben, kommen wir auch nochmal am nächsten Bahnhof an."



Michaela

"Ich befand mich im vollbesetzten ICE von Stuttgart nach Hamburg an einem Feiertag: Sehr geehrte Damen und Herren, leider haben unsere Kollegen in Stuttgart vergessen, uns mit frischer Ware zu beliefern. Kurz: Wir haben nix in de' Schränke! Heißen Kaffee können Sie haben.“

Hannes

"Auf dem weg von Lübeck nach Kiel hatte mein Schaffner wohl einen Clown gefrühstückt. Er sagte: Der Regionalzug nach Kiel fällt leider aus...kurze Pause...haha, nur ein Scherz. Und hier noch ein Lifehack: Trinken Sie ein Bier beim Zwiebeln schneiden. Hilft nicht gegen die Tränen, schmeckt aber."





Du hast auch eine lustige Geschichte in der Bahn erlebt? Eine lustige Ansage gehört oder eine interessante Person getroffen? Schreib uns eine E-Mail an julia.rieke@bento.de.





Christoph

"Ich befand mich im IC kurz vor Nienburg auf der Fahrt nach Bremen, der Zug stand seit 15 Minuten. Dann kam die erste Ansage des Schaffners:

Wegen eines Triebwerksschadens verzögert sich die Weiterfahrt um 20 Minuten.

Zehn Minuten später meldete er sich dann wieder: Leider haben wir bisher keine Lösung. Die Leitzentrale hat bereits Busse geordert und wir planen die Evakuierung. Der Zugführer steht aber noch auf (!) der Lok und versucht sein Bestes!

Etwa 20 Minuten später rollte die Bahn dann wieder, die Fahrt wurde mit 55 Minuten Verspätung fortgesetzt – und der Lokführer als MacGyver der Bahn gefeiert."

Michael

"Ich bin vor ein paar Jahren von London-Paddington nach Exeter gefahren. Irgendwo an der Küste (die Bahnlinie führt dort teilweise direkt lang) stoppte der Zug und es kam die Durchsage: we have seen smoke. Einige Sekunden später sah man jemanden von der Bahn außerhalb des Zuges nach hinten laufen. Etwas später kam die nächste Durchsage: oh. It was the flush of the toilet! Danach fuhr der Zug weiter."

Yvonne

"Ich geriet mitten in den morgendlichen Berufsverkehr in der Münchner Bahn. An einigen Türen drängelten sich die Leute zum Einsteigen. Der Zugführer bat mehrmals darum, zurückzubleiben, um losfahren zu können. Als die Leute nicht reagierten, sagte er: Ja, mir ist es wurscht. I hab's net eilig. I bin nämlich scho in der Arbeit!"

Achim

Ich befand mich am Berliner Südkreuz, zu der Zeit, als die Durchsagen noch von richtigen Bahnbeamten gemacht wurden. Als sich ein junger Mann eine Zigarette ansteckte, meldete sich eine verantwortungsbewusste Beamtin durch die Lautsprecheranlage: Sehr geehrte Damen und Herren, bitten beachten Sie, dass am Bahnsteig das Rauchen nicht gestattet ist .... Det gilt ooch für Dich Freundchen, hinter der Säule da, ick seh Dir genau!"

Dirk

"Es war 1994 und ich befand mich im ICE von Hannover nach Hamburg. Auf einmal meldete sich ein Bahnbeamter: Hier spricht der Zugführer. Herr XY, bitte kommen Sie in das Dienstabteil. Kurze Zeit später meldete er sich erneut: Herr XY, kommen Sie bitte in das Dienstabteil zum Zugbegleiter. Danach ergänzte er flüsternd: Es ist ein Junge. Es gab danach Beifall vom gesamten Großraumwagen. Ein schönes Erlebnis, das ich damals als werdender Vater immer wieder erzählen musste."

Tascha

"Ich war in Frankfurt, es war sechs Uhr morgens und meine S-Bahn fuhr durch einen Tunnel. Die Bahn hielt an einer Station und der Schaffner meldete sich zu Wort. Es war eine Durchsage wie in einem Fahrgeschäft auf der Kirmes: Einen wunderschönen guten Morgen meine Damen und Herren, ich hoffe Sie haben alle gut geschlafen und bereits einen Kaffee getrunken, denn unsere Fahrt verzögert sich auf unbestimmte Zeit, weil ein Ballon im Tunnel ist und an dem darf ich nicht vorbei fahren, der könnte 'Bumm' machen und das wär nicht gut."