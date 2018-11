Die Zeit wird weltweit nach der "Koordinierten Weltzeit", UTC (französisch: Temps universel coordonné) geregelt. Sie orientiert sich an den Längengraden der Erde. So hat Deutschland die selbe Zeit wie Namibia.

UTC Null ist unter anderem in Großbritannien. UTC +1 in Deutschland, also ist bei uns immer eine Stunde später, als in Großbritannien. Es gibt theoretisch 38 aktive Zeitzonen, aber einige Länder geben ihrer Zeitzone einen eigenen Namen, weswegen es noch viel mehr sind. (Wikipedia)

Und nicht alle Länder halten sich an die fein säuberlich kartographierten Zeitzonen. Aber generell gilt natürlich: Die Sonne bewegt sich von Ost nach West. Wenn in Australien die Sonne aufgeht, ist es in Europa noch tiefste Nacht - und in den USA neigt sich der Vortag dem Ende. Jetzt aber genug mit den Hilfestellungen: