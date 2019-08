Gerechtigkeit

Warum taktisches Wählen gegen die AfD keine Lösung ist

"Uno, Uno" ist keine Antwort auf faschistische Fantasien

In den vergangenen Tagen wurde über das Wählen oft geredet wie über das Kartenspiel "Uno": Wer nicht will, dass die Anderen gewinnen, muss eben taktieren, die Farben kombinieren und im richtigen Moment spielen, ganz egal, ob man rot lieber mag als gelb oder nicht.

So scheint es auch bei der Landtagswahl in Sachsen zu sein. Im bevölkerungsreichsten ostdeutschen Bundesland könnte die AfD Anfang September stärkste Kraft werden.

Und so womöglich in die Regierung kommen.

Die überparteiliche Initiative "Zukunft Sachsen" will das verhindern – und wirbt deshalb mit Uno-artigen Karten auf ihrer Kampagnenseite fürs taktische Wählen. Seit Monaten argumentiert Sascha Kodytek, der 23-jährige Initiator der Initiative, deshalb dafür, bewusst nur für CDU, SPD oder Grüne zu stimmen. Nur so sei eine stabile Koalition ohne AfD möglich, meint er. Auch in Brandenburg und Thüringen gibt es ähnliche Überlegungen, auch stehen im Herbst Wahlen an, bei denen die Rechtspopulisten stark werden dürften.