Als Teenies sind viele von uns mit ihren Eltern im Wohnmobil in den Süden gefahren – nach Italien, Kroatien, Frankreich. Die Fahrt dauerte etwa einen Tag, man lag auf der Rückbank und hat sehr viel geschlafen und sich gelegentlich beschwert. "Sind wir schon da?" Viel lieber wären wir mit den Freunden nach Lloret geballert, statt in der muffigen Kabine unsere Sommerferien zu verbringen.

Für den wohlhabenderen Millennial (kein Geld für ein Eigenheim, wohl aber für ein fahrendes 90cm-Klappbett) ist der personalisierte Kleinbus nach dem moralischen Tod der Avocado DAS Statussymbol. Das spießige Wohnmobil 2.0 vereint den Wunsch nach Freiheit, Natur und Reisen mit der Sicherheit, nie so wirklich weit weg von der eigenen Wohnung zu müssen und möglichst selten mit fremden Menschen oder nicht selbst zubereiteten Speisen in Berührung zu kommen.

Vor allem aber kann man sich – nach dem Studium von Design-Magazinen und YouTube-Tutorials – kreativ austoben. Eine kupferfarbene Wasserfalldusche? Kein Problem! Handgeschmirgelte Staufächer für den E-Scooter? Na logo! Heb einfach den Kleiderschrank an, schiebe den Tisch zur Seite, den Flatscreen klappst du nach unten und schon kannst du, allerdings nur auf den Zehenspitzen, in das Fach greifen! Jeder Arbeitsschritt wird online dokumentiert und von der Bulli-Community eifrig beklatscht. #customize

Da die Busse von VW gerade so begehrt sind, wird gerade selbst jeder schimmlige Kastenwagen aus dem Nachlass von kettenrauchenden Schrotthändlern zum "Sammlerstück" für "Bastler". Für den Preis eines durchschnittlichen Original-Bullis könnte man auch in Richtung Südostasien auswandern, zwei Jahre Sabbatical nehmen oder einen alten Bauernhof in Sachsen kaufen.

Und weil inzwischen jeder Gauner mitbekommen hat, wie sehr Millennials auf die Schrottmühlen abfahren, muss man jeden rostigen Kleinbus sichern wie einen Goldschatz. Weil er einem sonst nach 1,5 Stunden am Straßenrand weggeklaut wird. Also muss ein Garagenplatz her – anschließend noch Parkkralle und Lenkradschloss dran, dann alle Türschlösser dreimal checken.