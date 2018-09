Einen Überblick bekommst du am Fuße des Castel San Pietro. Dazu musst du von der Innenstadt aus die Etsch überqueren, am besten über die historische Brücke Ponte Pietra, dann geht es einige Stufen hinauf, vorbei an kleinen Wohnungen und Balkonen, der Aufstieg dauert nicht länger als 15 Minuten. Am schönsten ist es dort kurz vor Sonnenuntergang.

Das Beste: In Verona ist man an solchen Orten ungestörter als in Städten wie Rom oder Florenz. Wahrlich romantisch hier, und ein guter Ort, um seine Lieblingsmenschen Liebsten im Arm zu halten und hinunter in die Stadt zu blicken. Also: Pack dir einen Wein und ein kleines Picknick ein, lern den Rosen-Monolog und rauf da.