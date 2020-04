Gerechtigkeit

Das Versteckspiel: Wie AfD-Mitarbeiter mit Copy-Paste-Propaganda um junge Leute werben

Am Ende lässt sich der Pressesprecher am Telefon verleugnen

Tim Beuter weiß offensichtlich, dass Beiträge im Internet nicht nur von Freunden gelesen werden. Seit Jahren ist er in der rechten Szene unterwegs. In den vergangenen Jahren verwischte der große blonde Mann mit dem kantigen Gesicht und den tiefsitzenden dunklen Augen immer wieder seine Spuren. In der vergangenen Woche war es wieder soweit. Internet-Profile von Beuter bekamen neue Namen, zuvor aufrufbare Bilder und Kontaktdaten lösten sich in Luft auf. Als Autor heißt Tim Beuter jetzt plötzlich Bastian Weber.

Kurz zuvor hatten bento und netzpolitik.org darüber berichtet, dass er einer der fleißigsten Autoren von "Fritzfeed" ist. Das Portal versucht, radikal rechte Themen im Stil von Buzzfeed zu verkaufen. Artikel über lustige Rechtschreibfehler in Kleinanzeigen wechseln sich ab mit Quizzen über "Gesinnungsjournalisten" und Listen über kriminelle Migranten.

Gleich mehrere "Fritzfeed"-Macher arbeiten für die AfD

Nun belegen neue Dokumente, dass die Verstrickungen zwischen der AfD, Rechtsradikalen und "Fritzfeed" noch viel weitreichender sind als zunächst angenommen. Sowohl der produktive Autor Tim Beuter als auch der Chefredakteur Christian Schäler arbeiten für die Partei beziehungsweise die Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen.

Die AfD versucht, diese Verbindungen mit teilweise grotesken Manövern vor der Öffentlichkeit zu verschleiern. Das zeigt, welche Konsequenzen sie offenbar fürchtet, wenn bekannt wird, dass ihre Angestellten ein Medienangebot aufziehen.

Christian Schäler hat nicht nur als "cschaeler" Pressetexte für die AfD-Fraktion veröffentlicht – er hat sogar eine Raumnummer und eine eigene Durchwahl im Landtag. Kurz nachdem er mit seiner Doppelrolle als Medienmacher und AfD-Mitarbeiter konfrontiert wurde, änderte sich sein Autorenkürzel auf der Fraktionsseite. Der 27-Jährige heißt dort jetzt nur noch "cs". Was seine genaue Aufgabe im Parlament ist, will er auf Nachfrage nicht beantworten. Mitglied der AfD ist er nach eigenen Angaben nicht.