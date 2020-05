Diese Woche: Israel für zu Hause

Du landest am Flughafen Ben Gurion. Draußen scheint die Sonne, am Himmel keine einzige Wolke, aber drinnen ist es klimatisiert kühl. Der Grenzbeamte fragt dich: "What is the purpose of your visit?" Warum bist du hier? Klar, Urlaub! Aber was für einer?