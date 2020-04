Sightseeing, Karjalanpiirakka und Sauna



Ein bisschen Sightseeing gehört schon zur Reise. Nach dem Frühstück geht es deshalb in der Hauptstadt Helsinki auf Erkundungstour – auf Google Maps. Am besten beginnt man die StreetView am SkyWheel, dem Riesenrad am Hafen. Von dort aus ist es virtuell nicht weit zur Uspenski-Kathedrale, dem Präsidentenpalast und dem Ritterhaus. Dann ist man auch gleich am Dom. Auf dem Weg zum Esplanadi Park kommt man am Karl Fazer Café vorbei. Der Bäcker, Konditor und Chocolatier ist Gründer der Marke Fazer, deren Schokolade in ganz Skandinavien bekannt ist. Wieder am Hafen angekommen, kann man noch einen Blick auf das Rathaus von Helsinki werfen. Weil man sich dort leider kein virtuelles Mittagessen kaufen kann, geht es dann zurück in die eigene Küche.