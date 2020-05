Ägyptens heimliche Roman-Helden

Eine Schmökerrunde am Nachmittag bietet sich an, um ägyptische Schriftsteller zu entdecken. Obwohl nur wenige Kulturen so wortgewandt sind, kommt bisher nur ein Literaturnobelpreisträger aus einem arabischen Land – der Ägypter Nagib Mahfouz. Mahfouz hat mehr als 30 Romane geschrieben, alle sind Miniatur-Eindrücke aus dem lebendigen Alltag Ägyptens. "Die Midaq-Gasse" oder "Die Kinder unseres Viertels" sind besonders empfehlenswert.

Wer mehr über die düstere Seite des Lebens im Militärregime erfahren will, sollte sich "Der Jakubiyan-Bau" von Ala al-Aswani oder "Snooker in Kairo" von Waguih Ghali anschauen. Besonders ist auch "Utopia" von Ahmed Khaled Towfik, eine Dystopie über ein Ägypten in nicht so ferner Zukunft, in dem die Armen in ihren Slums eingesperrt werden.