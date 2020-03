Don’ts

1. Feiern im Bermuda-Dreieck: Zwischen Touris und Teenagern



Seit Jahren hält sich das Gerücht, der Schwedenplatz sei ein geeigneter Ort zum Feiern. Abgesehen vom nahegelegenen Flex am Donaukanal findet man dort vor allem kotzende Junggesellinnen, Kopfweh-Cocktails und Ballermann-Musik.

Wer auf eine gute Party möchte, muss in Wien nicht nur Glück haben, sondern sollte auch vorher einen Blick auf ohschonhell.at werfen. Wer auf Nummer sicher gehen will: Mit einem weißen Spritzer im Celeste, Elektro Gönner oder Donau kann nichts schiefgehen.

2. Im Juli reisen

Was viele Nordlichter nicht wissen: In Wien kann es verdammt heiß werden. Die Temperaturen erreichten sowohl diesen als auch vergangenen Sommer über 35 Grad. Der absolute Temperaturrekord für Österreich steht seit August 2013 bei 40,5 Grad in Niederösterreich. (Standard)

Sightseeing? Unmöglich. Es sei denn, man hat Lust, mit seinen Flip-Flops im Beton stecken zu bleiben. Oder für die Dauer des gesamten Urlaubs an eine Fünf-Liter-Flasche Mineralwasser angehängt zu werden.

3. Frankfurter Würstl essen

Wiener-Würstchen heißen in Wien Frankfurter. Da man das herkömmliche Würstl ja bereits kennt, sollte man sich nicht vom Namen verwirren lassen und beim Würstlstand besser eine Eitrige, also einen Käsekrainer, also eine mit Käse gefüllte Bratwurst bestellen. Die sorgt nach stundenlangem Tanzen nicht nur für Brandblasen im Mund, sondern auch für einen echten Wiener-Foodie-Moment. Gilt auch für Langos – einen Fladen aus Hefeteig, der in Fett gebacken wird. Es sei denn, man ist Veganer. Dann geht man besser gleich ins Weltcafé frühstücken.