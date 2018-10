Was weißt du über Deutschlands Beiträge zum UNESCO-Welterbe?

Gerechtigkeit

Warum die Hessen-Wahl alles ändern kann – und worüber die Parteien streiten

Unser Überblick zur Landtagswahl am 28. Oktober

An Hessen führt kein Weg vorbei – so lautet der Slogan von dem Bundesland in der Mitte Deutschlands. Wer von Hamburg nach Stuttgart unterwegs ist, mag dem zustimmen. Am kommenden Sonntag gilt dieser Satz jedoch auch für Politikerinnen und Politiker des Landes. Am 28. Oktober wird nämlich in Hessen gewählt.

Wer tritt zur Wahl an? Welche Themen standen in Wahlkampf im Mittelpunkt? Und welche Koalitionen sind nach dem Sonntag die wahrscheinlichsten? Wir geben den Überblick über die wichtigsten Fragen zur Hessenwahl.