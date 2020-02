Aber wie lassen sich die ersten schönen Wochen des Jahres perfekt ausnutzen? Mit einer kleinen Reise. Am besten ans Wasser, in die Natur. Tolle Orte für Kurztrips gibt es zum Beispiel im norddeutschen Raum – manche klingen vielleicht unmodern, sind aber in Wirklichkeit einfach entspannend und versprechen Ruhe abseits des großen Alltagsrummels.



Wir zeigen fünf Orte in Norddeutschland, die du im Frühling unbedingt besuchen solltest.