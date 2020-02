Russland hat elf Zeitzonen. Auf dem Weg von Moskau nach Wladiwostok durchquert man acht davon. Das kann ganz schön kompliziert werden. Denn der Fahrplan der Transsibirischen Eisenbahn orientiert sich an der Moskauer Zeit. Die Bahnhofsuhren zeigen also eine andere Zeit an als die restlichen Uhren der Stadt.



Wer seinen Zug nicht verpassen will, der darf sich keine Rechenfehler erlauben. Fragt man Passagiere in der Eisenbahn, bekommt man oft zu hören: "Keine Ahnung, wie spät es hier gerade ist. Ich weiß nur, wie spät es bei mir zu Hause ist."



Tipp: Reist ihr zu zweit, sollte am besten einer von euch seine Uhr auf Moskauer Zeit lassen, während der andere seine auf die jeweilige Ortszeit umstellt.

12. Lenin hat viele Gesichter.