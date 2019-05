Am Abend ist es am Schönsten. Die Sonnenuntergänge sind meistens grandios und tauchen die Umgebung in wunderschönes Licht. Allerdings sind sie auch sehr kurz und danach wird es extrem dunkel, weil die ländlichen Regionen die der Zug durchfährt natürlich nicht so beleuchtet sind wie in Deutschland.

(Bild: Bild: Thomas Beutler)