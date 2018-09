Und wenn man doch mal einsam ist?

In den zwei Monaten erinnere ich mich tatsächlich an ein paar wenige Situationen, ich denen ich einsam oder traurig war. Meistens war das der Fall, wenn ich mich von meinen Bekannschaften verabschieden musste. Das fühlte sich jedes Mal schlimm an – obwohl ich diese Leute erst sehr kurz kannte.

Meistens hat es mir dann geholfen, mit meiner besten Freundin Anne in Deutschland zu skypen. 20 Minuten reden und alles war vergessen.

Es gibt aber auch andere Methoden gegen das Gefühl von Einsamkeit

Als ich in Hong Kong ankam, war ich in einem mittelmäßigen Hostel, in einem Dorm mit sechs weiteren Frauen, die alle nicht gerade kommunikativ waren. Ich habe schnell gemerkt, dass ich hier keinen Kontakt aufbauen werde. Als ich mein Leid meiner Freundin geklagt habe, hatte sie einen Tipp für mich:

Sie sagte, ich solle Bumble, Tinder oder eine andere Dating-App herunterladen. Einfach so, zur Ablenkung. Um vielleicht mit dem ein oder anderen zu schreiben. Ohne sich mit jemandem zu treffen.

Ich war skeptisch und auch schon in Deutschland der allergrößte Gegner solcher Apps. Ausprobiert habe ich es trotzdem. Und tatsächlich: Es hat funktioniert. Nachdem ich mit ein oder zwei Leuten gechattet hatte, hatte ich das Gefühl, jemanden treffen zu können, wenn ich wollte. Und alleine dieses Gefühl hat gereicht, mich besser und weniger alleine zu fühlen.

Manipulation at its best – aber manchmal geht es eben nur so.