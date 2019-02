Würdest du auf einer einsamen Insel überleben?

Auf einer einsamen Insel zu stranden – und dann dort zu überleben – hat schon immer die Fantasie angeregt.



Die Vorstellung ist genauso verlockend wie gruselig. Endlich frei vom Alltag, Robinson Crusoe hatte schließlich auch kein Smartphone! Aber eben auch: So ganz ohne Hilfe und Wohlstandszwirn in der rauen, tückischen Natur. In Büchern, Filmen und Serien wird daher verhandelt, was die einsame Insel mit dem Menschen macht und wie er sich die Insel zu Untertan macht. Oder auch nicht.