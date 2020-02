In Serbien sieht man, wie auch in den anderen Ländern des früheren Jugoslawiens, noch die Wunden des Balkan-Krieges. Zu den traurigen Höhepunkten in Serbien zählt die NATO-Bombardierung im Jahr 1999, an deren Opfer noch immer ein Banner vor dem Parlament erinnert.

Bis heute dienen diverse zerstörte und nicht wiederaufgebaute Gebäude als Mahnmal, unter anderem das ehemalige Verteidigungsministerium.

3. Erklimme die Festung.