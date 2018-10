Der Lonely Planet hat die 10 Top Cities für das kommende Jahr gewählt – die aufregendsten Städte für eine Reise. Drei der Städte liegen in Europa, eine vierte Stadt in Marokko, also immer noch gut erreichbar. Falls also jemand gerade seinen nächsten Urlaub plant und noch Ideen braucht oder aber Touristenmassen meiden möchte: