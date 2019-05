Die meisten Tel Aviver sind beneidenswert gut in Form. Es scheint in dieser Stadt fast keine molligen Menschen zu geben. Entdeckt man doch mal welche, sind es meist britische Touristen. Dass die Menschen in Tel Aviv so figurbewusst sind, mag damit zu tun haben, dass hier fast immer Bikini- bzw. Shorts-Wetter herrscht. Der nackte Körper muss also fast jederzeit "vorzeigbar" sein.

Viele Tel Aviver gehen mehrmals die Woche ins Fitness-Studio. Sie machen Yoga, Pilates oder irgendeine asiatische Kampfsportart. Vor allem aber gehen sie joggen.



