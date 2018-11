Gerechtigkeit

Diese 100 Meter lange Liste soll zeigen, wie viele Menschen an Europas Grenzen gestorben sind

Die Flüchtlingsaktivisten wollen nicht aufgeben.

Sie ist 100 Meter lang und 70 Kilogramm schwer: Eine einzige Liste mit den Namen der Menschen, die seit 1990 als Flüchtlinge an den Grenzen Europas ums Leben gekommen sind. Aktivistinnen und Aktivisten haben sie am Sonntag in Hamburg präsentiert.

Insgesamt sollen auf der Liste die Namen von mehr als 34.000 Menschen stehen.

Eine Kleinstadt von Toten. Ertrunken, verblutet, vermisst. Die Aktivisten der "Seebrücke Hamburg" wollen damit zeigen, wie gefährlich die Flucht nach Europa für viele Menschen war und ist. Auch jetzt, wenn im Herbst die Zahl der ankommenden Boote wieder zurückgeht. Vor den Toren Europas wird immer noch gestorben – das ist die Botschaft, die mit der 100 Meter langen Liste durch Hamburg getragen wurde. Quer durch die Innenstadt, hin zum Fischmarkt.