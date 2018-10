Wäre so oder so viel zu anstrengend. Über 1200 Kilometer – so lang sind die Wanderrouten der Sächsischen Schweiz zusammen. Wer will das alles ablaufen?! Und es geht auch noch ordentlich bergauf, der höchste Berg ist 560 Meter hoch. Viel zu anstrengend.

Einige Verrückte klettern oder "boofen" sogar. Beim Boofen übernachtet man unter einem Felsvorsprung. Im Freien. Draußen.