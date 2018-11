Today

Heidi Klum schleppt auf ihrer Halloween-Party drei Babys über den roten Teppich

Ihr Kostüm: Gar nicht mal so shrek-lich

Es gibt zwei Momente im Jahr, in denen sich die ganze Welt um Heidi Klum zu drehen scheint: Im Frühjahr meldet sich das deutsche Model zur nächsten Staffel "Germanys Next Topmodel" zurück. Und für alle, die dann noch nicht genug "Heidi" intus haben, schmeißt die 45-jährige jedes Jahr am 31. Oktober eine spektakuläre Hollywood-Halloween-Party.

Dafür gibt die vierfache Mutter bekanntlich alles und verbringt den ganzen Tag im Stuhl ihrer Maskenbildner. Dieses Jahr musste ihr Team gleich doppelt ran, denn Freund Tom Kaulitz ist auch in eine extravagante Verkleidung geschlüpft.