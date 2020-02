Ihr seid erst wirklich am Ziel, wenn ihr an der Costa da Morte angekommen seid. An der Küste liegt der feinste Sand ganz Europas. Karibische Verhältnisse – solange das Wetter hält. Weil die Küste so lang ist und es viele schöne, versteckte Übernachtungsplätze gibt, sind die Strandparkplätze in den verschlafenen Dörfern recht leer.



Lange Streifzüge am Strand entlang oder hinauf in die hügelige Landschaft, Sonnenuntergänge, vielleicht sogar eine Nacht am Strand direkt unter dem Sternenhimmel. Das geht hier alles.



Der Platz bei Mallou liegt direkt am Strand zwischen Schilf und Dorf, es gibt keine Toilette aber eine Stranddusche.