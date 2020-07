Loslegen sollte man am besten in Nordirlands Hauptstadt Belfast. Im Titanic Quarter wird man in die Zeit zurückversetzt, als das berühmte Unglücksschiff eine ganze Industrie nach Belfast brachte. In Belfast erzählt außerdem die Peacewall von den "troubles", dem Konflikt zwischen Loyalisten und Nationalisten.



Von dort aus folgt man der Coastal Route, vorbei an kleinen Hafenorten, verwunschenen Ruinen, der Seilbrücke in Carrick-a-Rede und dem Unesco-Weltkulturerbe Giant's Causeway. Schlafen kann man gut in Bushmills – dort steht auch eine der ältesten Whiskey-Destillerien der Welt.

2. Teelin

Über die Grenze geht es weiter in die Republik Irland. In dem 250 bis 300 Einwohnerort Teelin wird noch gälisch gesprochen und gelehrt.

Schwindelfreie sollten bei guten Wetter unbedingt wenige Kilometer weiter zu den Klippen von Slieve League fahren. Slieve League gelten als die höchsten Klippen Europas. Vom höchsten Punkt blickt man 609 Meter nach unten auf den tosenden Atlantischen Ozean.

3. Achill Island