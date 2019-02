Style

Karl Lagerfeld könnte mein Opa sein – warum er mich trotzdem für Mode begeistert hat

Und warum seine Bücher jetzt trotzdem bei mir zustauben.

Mein Opa, Bauernsohn aus Ostwestfalen, und Karl Lagerfeld hatten einiges gemeinsam. Die weißen Haare und die Zahnlücken am Ende ihres Lebens. Die hagere Figur. Und vor allem die Leidenschaft für schöne Stoffe.

An meinen Opa erinnere ich mich kaum. Er starb als ich zur Grundschule ging – gezeichnet vom Krieg und einem Leben auf dem Bauernhof, den er unfreiwillig weiter bewirtschaften sollte, weil sein älterer Bruder gefallen war. Dabei war mein Opa gelernter Schneider.

Was er eigentlich zu seinem Hauptberuf machen wollte, musste er in die Stube meiner Großeltern verlagern. Noch heute steht die zugestaubte Nähmaschine, die man mit dem Fuß antreiben musste, in der alten Wohnung. Während die Erinnerungen an meinen Opa verblassen, weiß ich aber noch ganz genau, wie ich als Kind mit den alten Stoffresten gespielt habe. Die selbstgenähten Kostüme meines Opas für meine Tanten landeten in meiner Verkleidungskiste.

Mein Opa zeigte mir die Stoffe – Karl Lagerfeld erklärte mir die Mode.

Als sich in der Pubertät meine Freundinnen und Freunde ihre Outfits von Viva-Moderatoren abguckten, kaufte ich mir die erste Vogue mit Lagerfelds Kleidung. Stünde mein Bücherregal in einer Bücherei, wäre Karl Lagerfeld die größte Abteilung. Eine Biografie, ein Bildband von einer Karl-Ausstellung in Essen, ein Buch mit seinen besten Zitaten, eine Autobiografie eines ehemaligen Assistenten.