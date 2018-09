5 In einer Karaokebar singen

In Litauen ist Karaoke ein großes Ding. Viele Bars haben neben litauischen Schlagern sämtliche englische Klassiker und zum Teil auch deutsche Lieder im Repertoire. Wer sich beliebt machen will, singt "Du Hast" von Rammstein – das können fast alle jungen Litauer mitgrölen. Regelmäßige Karaoke-Partys findest du zum Beispiel in "La Birra" auf der Vilniaus gatve oder im "Brodvejus" in der Vocieciu gatve.

6 Die Republik Užupis besuchen

Angrenzend an die barocke Altstadt von Vilnius befindet sich ein ganz besonderer Stadtteil: Auf die Initiative der Bewohner, darunter viele Künstler, wurde hier 1998 die unabhängige Republik "Užupis" ausgerufen. Der kleine Staat hat einen eigenen Präsidenten, eine Hymne, eine Flagge und eine Verfassung mit 41 Artikeln. Die garantiert ihren Bürgern unter anderem das Recht zu lieben, zu faulenzen oder wie ein Hund zu leben.

Am 1. April feiern die Bürger ihren Unabhängigkeitstag. Sogar der Dalai Lama, Ehrenbürger von Užupis, war hier schon zu Besuch. In einer "Zollstelle" kann man sich einen Einreisestempel in den Reisepass geben lassen. Ansonsten gibt es in Užupis viele kleine Läden, Galerien und Künstler-Ateliers.

7 In Litauens Geschichte eintauchen

Die wenigsten werden mit der Geschichte des Landes vertraut sein. Im litauischen Nationalmuseum lässt sich die bewegende Historie vom ehemals einflussreichen Großfürstentum über die erste Unabhängigkeit, die Nazi- und spätere Sowjetbesatzung bis hin zur zweiten Unabhängigkeit nachvollziehen.