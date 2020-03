In dem Stapel liegen natürlich auch viele Karten, die nur ein einfaches "Grüße aus..." beinhalten. Klar, diese Art von Postkarten sind auch handgeschrieben und immerhin abgeschickt – aber trotzdem viel zu unpersönlich.

Alle anderen, also diejenigen, die bis in die letzte Ecke mit zunehmend kleiner werdenden Schrift voll geschrieben sind, in denen lustige Geschichten erzählt oder Vorfreuden aufs Wiedersehen ausgedrückt werden, die zusätzlich mit Malereien verziert wurden, sind wertvoll. Lösen warme Gefühle aus. Schaffen besondere Erinnerungen – und das auch nach Jahren. Eben wie alte Fotoalben.

Umso trauriger ist es, dass immer weniger Leute in meinem Umkreis Postkarten verschicken. Ich selbst eingeschlossen.

Nachdem ich mir fast zwei Stunden alte Postkarten durchgelesen hatte, viel lachen musste und auch ein bisschen nostalgisch wurde, war mir aber klar: Beim nächsten Urlaub werde ich meinen inneren Schweinehund überwinden.