In einigen spanischen Städten sprühten Sprayer Graffitis an Häuserwände: "Tourists go home, refugees welcome".

So zum Beispiel in Barcelona (The Guardian) oder in Palma auf Mallorca (Welt).

Sollte man nicht meinen, dass Touristen den Städten Geld bringen und daher willkommen sein sollten? Allein in Spanien machte 2017 der Tourismus 14,9 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus (Statista), trug zu 15,1 Prozent zur Beschäftigung im Land bei (Statista) und leistete einen direkten Beitrag zum BIP – von 62,4 Milliarden Euro (Statista).

Trotzdem sehen viele Bewohner Barcelonas den Tourismus als Problem: Natalia Martínez ist Ratsmitglied in Ciutat Vella, einem Stadtbezirk von Barcelona, in dem viele Einwanderer leben, der aber auch bei Touristen beliebt ist. Sie sagte dem Guardian: "Wir sehen Einwanderung als etwas Positives – die Menschen haben sich gut integriert. Einwanderung hat der Identität der Stadt mehr gebracht als weggenommen."

Ihr Kollege Santi Ibarra ergänzt, dass der Tourismus im Gegensatz dazu nichts Positives gebracht habe: "Der Tourismus nimmt etwas aus der Nachbarschaft. Er macht sie banaler – genauso wie überall sonst."



Woher kommt die Abneigung gegen Touristen? Wir haben mit jemandem gesprochen, der es wissen muss.

Wolfgang Strasdas ist Professor für Nachhaltiges Tourismusmanagement an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Viele Einwohner von Städten, die als Touristen-Magneten gelten, seien vom Overtourism genervt. Die Städte seien überlastet.