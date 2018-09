Was ist nur los in Bayern? Der CSU droht ein Wahldebakel, derzeit liegen sie in Umfragen bei 35 Prozent, drei Wochen vor der Landtagswahl – ein historischer Tiefstand (Welt). Aber auf eines kann man sich in München und im Süden Deutschlands immer noch verlassen: Auf dem Oktoberfest wird gefeiert wie eh und je.