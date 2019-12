Fühlen

Wir wurden mit Böhmermann groß – wird er jetzt erwachsen?

Er schuf die Sendung unserer Generation: einen Spagat von 1990 bis 2019, vollgestopft mit Politik und Popkultur.

In einer meiner ersten Erinnerungen an Jan Böhmermann sitzt der Moderator an der Seite von Gina-Lisa Lohfink auf zwei Pferdeattrappen und reitet zur Musik von "Bibi und Tina" vor einer Leinwand. "Janni und Gina" nennen sich die beiden, Gina-Lisa kann kaum aufhören zu lachen.

Es ist ein Gag aus der ersten Folge "Neo Magazin", damals im Oktober 2013 noch ohne das "Royale". Die Szene ist so albern wie authentisch. Und der Kern dessen, was ich an Jan Böhmermann immer gemocht habe: Der Intellektuelle aus den Zehnerjahren veräppelt ganz befreit mit einer TV-Trash-Größe aus den Nullerjahren unsere Kindheitserinnerungen aus den Neunzigern.

Jan Böhmermann schuf mit dem "Neo Magazin" die Sendung unserer Generation: einen Spagat von 1990 bis 2019, vollgestopft mit Politik und Popkultur.

Nun ist nach sechs Jahren und 42 Tagen Schluss. Am Donnerstagabend lief die 167. Ausgabe vom "Neo Magazin Royale" auf ZDFneo. (SPIEGEL) Böhmi geht jetzt in die Sendepause, ab Oktober 2020 startet er mit einer komplett neuen Show dort, wo er immer hin wollte: im ZDF-Hauptprogramm. Wie die aussehen wird, ist noch unklar.



32 Jahre alt war Jan Böhmermann als er anfing – aber gefühlt doch erst Anfang 20. Irgendwie merkte man ihm an, dass die Studentenpartys noch nicht lange her waren. Dass er noch mitreden konnte. Er hörte die Rapper, von denen man selbst gerade erst erfuhr und hatte die Apps schon wieder gelöscht, die man selbst gerade erst installiert hatte. Die lustige Blaulicht-Meldung, aus den Web.de-News, hatte er schon wieder in einen Metagag verwandelt.