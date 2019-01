Art

Diese Künstlerin zeigt eine Welt, in der Menschen plötzlich Tiere sind

Verkehrte Welt?

Ein übergroßes Huhn isst menschliche Arme aus einem großen Pappbecher, Dutzende nackte Frauen mit Milchpumpen an den Brüsten müssen stillstehen: Die Künstlerin Barbara Daniels zeigt in ihren Zeichnungen reale Situationen mit vertauschten Rollen – der Mensch wird plötzlich zum Tier.

Daniels zeigt Szenen, die jeden Tag auf Schlachthöfen, in Zoohandlungen oder im Park passieren. In ihren Werken aus Zeichentusche und Fineliner stellt sie die Situationen so realitätsgetreu wie möglich dar. Der einzige Unterschied: Menschen nehmen die Rollen von Tieren ein – und andersherum. So entstehen Bilder, die eine überfahrene Frau zeigen, während zwei Waschbären erschrocken aus der Heckscheibe ihres Autos blicken.

Daniels ist einerseits eine Heldin derer, die seit Jahren gegen die Tierquälerei auf die Straße gehen. "Das ist eine wundervoll verstörende Kunst", kommentiert ein Facebook-Nutzer. Andere kritisieren sie: "Das ist doch krank. Wer auch immer sowas denkt und zeichnet, muss gestört sein", ist unter einem anderen Bild zu lesen. Oder: "Dumme Veganerin."

Dabei lebt die 36-jährige Künstlerin, die ihre Bilder unter anderem auf Berliner Straßenmärkten verkauft, weder vegan, noch sieht sie sich als Aktivistin: Ihre "Dominion over Man"-Serie begann ganz ohne Konzept oder Hintergedanken mit einer Skizze auf einer Serviette, von der großen Resonanz ist sie selbst überrascht. Dass die Meinungen über ihre Zeichnungen so geteilt sind, zeigt auch: Nicht für jeden funktioniert der simple Rollentausch.

Wir haben mit Barbara Daniels für unsere #nofilter-Reihe gesprochen.