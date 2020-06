Auch für unseren ohnehin schon überlasteten Planeten ist die Reiselust unserer Generation nicht gesund. Corona hat der Natur eine kurze Verschnaufpause gegönnt. Kaum waren uns Reisenden die niemals stillstehenden Füße gebunden, tauchten Fotos von plötzlich sauberen Kanälen in Venedig auf und Bilder von leeren Autobahnen und Flughäfen erklärten den weltweiten Rückgang der Luftverschmutzung. So bildlich wurde uns selten vor Augen geführt, wie der unschuldige Wunsch nach Mee(h)r, an anderer Stelle zu Weniger führt: Denn "immer mehr" geht zwangsweise mit der Ausschöpfung von Ressourcen einher.

Anerkennung für lokales Reisen

Gleichzeitig hat der Lockdown unseren überladenen Alltag entschleunigt. Ulrich Reinhardt von der Stiftung für Zukunftsfragen glaubt, dass der Zeitgewinn viele Menschen zum Reflektieren angeregt hat. "Anstatt wieder von Highlight zu Highlight zu springen, werden wir es eher zu schätzen wissen, uns länger mit einer Sache zu beschäftigen. Joy of missing out (JOMO) statt Fear of missing out (FOMO) könnte das neue Motto lauten." Diesen Denkansatz sollten wir auch aufs Reisen übertragen: Sowohl für die Natur als auch die Menschen in viel bereisten Ländern, ist ein Wechsel von "höher, weiter, schneller" zu "langsam und bewusst" längst überfällig. Ulrich Reinhardt: "Jede Krise birgt die Chance auf Verbesserung. Die Tourismusbranche hat in jedem Fall viel Potential an dieser Entwicklung mitzuhelfen."