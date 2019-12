Steven ist 30 Jahre alt und lebt in Berlin. Wenn er auf Reisen ist, achtet er besonders auf Nachhaltigkeit und berichtet auf seinem Blog "Funkloch" und auf Instagram davon. Dort sammelt er auch Spenden für verschiedene Projekte. Mit Freunden hat er die NGO WeWater gegründet.

Hier bin ich: am Ende der Welt, im Département Finistère. Der Kapitän, der mich auf seinem Boot mitnimmt, zeigt Richtung Horizont. In etwa 200 Metern Entfernung schwimmt eine Gruppe Großer Tümmler. Nur für wenige Sekunden tauchen sie auf, verschwinden wieder, um etwas später an einer ganz anderen Stelle wieder aufzutauchen. Kurze Zeit später beobachten wir Kegelrobben. Es ist das erste Mal, dass ich diese Tiere in freier Natur sehe.

In der Bretagne kann man Aktivitäten am und im Meer sowie Wanderungen und Fahrradtouren an der Küste kombinieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Inseln vor Le Conquet zu besuchen. Die Insel Molène ist wunderschön. Auf ihr gibt es die "Crêperie Le vent des îles". Dort kann man eine Spezialität der Bretagne probieren: Galettes, herzhafte. Die gibt es dort zum Beispiel mit Algen oder Jakobsmuscheln – direkt von der Insel.