Anreise:

Potsdam liegt 30 Minuten von Berlin entfernt und ist einfach mit der S-Bahn zu erreichen. Die Linie S7 fährt direkt bis zum Potsdamer Hauptbahnhof, von dem man alles fußläufig erreichen kann.

Unterkunft:

Wer gerne in der Natur aufwacht, sollte am besten ein Hotel am Havelufer buchen. Da ist der Blick auf das Wasser inklusive. Zentral wohnt es sich in einem Hostel in der Altstadt, von dort lässt sich auch einfach die Stadt erkunden.