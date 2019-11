Wem am nächsten Tag eher nach einer Abkühlung ist, der findet sie zum Beispiel am großen und kleinen Montiggler See in Eppan. Vor der Bergkulisse kann man hier ins Wasser springen und die Natur genießen. In einem Hotel ganz in der Nähe hat sich auch die deutsche Männer-Fußball-Nationalmannschaft schon auf große Turniere vorbereitet. Gibt es eine bessere Werbung?