Die klassische Städtetrip-Angst, eine Attraktion oder Sehenswürdigkeit zu verpassen, verfliegt schnell. An den bunten Ufern der Stadtflüsse vergisst man bald, was man eigentlich noch so vorhatte. Besuche im Willy-Brandt-, Günther-Grass-, oder Buddenbrookhaus (die sich auf jeden Fall lohnen!) können dann warten. Das Leben läuft hier langsamer, norddeutsch-gediegen.

Wem die Strömung von Trave und Wakenitz nicht ausreicht, den bringt der Zug für 3,20 Euro an die Travemünder Ostsee. Wo sich im Sommer Körper an Körper auf dem weißen Sand reihen, beschert der Herbst einen klaren Blick über die Bucht und die Strandpromenade. Und jeder, der schon einmal da war, weiß: Nichts pustet den Kopf so schnell durch wie eine Ostseebrise.