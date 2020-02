Überall Natur – und kein bisschen Langeweile: So schön ist die Rhön!

Eigentlich kann man von überall einfach draufloslaufen oder mit dem Bus auf die Wasserkuppe oder zu einem Wanderweg in der Kaskadenschlucht oder den beiden Hochmooren fahren. Wer das Rote Moor entdecken will, besucht am besten zuerst das "NABU Haus am Roten Moor", in dem man eine Öko-Limonade trinken kann und in einer Ausstellung etwas über die Moorlandschaften in Deutschland erfährt. Danach ist die Wanderung auf den Stegen durch den Wald umso beeindruckender. Wer nicht auf ein bisschen Stadt verzichten will, besucht nach dem Wandern das Barockviertel in Fulda und probiert veganes Tiramisu im Restaurant Aubergine.