Praktische Infos zur Fränkischen Schweiz:

Worauf sollte ich achten?

In der Wintersaison haben einige Sehenswürdigkeiten andere Öffnungszeiten. Biergärten und -keller haben geschlossen. In den Stuben der Brauereien und Gasthöfe kann man trotzdem ein Seidla (fränkisch für eine halbe Maß) trinken. Auch hier sollte man vor dem Trip klären, wie die Öffnungszeiten in der Wintersaison sind.

Das bekannteste Lichterfest findet jährlich am 6. Januar in Pottenstein statt. Etwa 1000 Feuer entzündet die Gemeinde an den Felsenhängen um die Stadt.

In Pottenstein kann man zudem auch die Teufelshöhle erkunden. Dahinter verbirgt sich ein riesiges Höhlensystem, in dem die letzten 2,5 Millionen Jahre Stalagmiten und Stalaktiten gewachsen sind.