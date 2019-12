Praktische Infos für Budweis:

Worauf sollte ich achten?

Über das Jahr verteilt gibt es in Budweis verschiedene Feste. Von der letzten Novemberwoche bis zum 6. Januar läuft der Budweiser Advent, ein liebevoll gestalteter Weihnachtsmarkt. Auch das Internationale Bierfest ist einen Besuch wert, das 2020 vom 13. bis 15. Februar stattfindet.

Anreise:

Budweis ist entspannt mit der Bahn zu erreichen. Aus Dresden dauert die Reise etwa viereinhalb Stunden. Die meisten Züge fahren über Prag. Ein Zwischenstopp in der tschechischen Hauptstadt bietet sich also an.

Unterkunft:

Mit etwas Glück kann man in Budweis ein Hotelzimmer zum Schnäppchenpreis ergattern. Am Wochenende gibt es Doppelzimmer in zentral gelegenen Hotels für um die 50 pro Euro pro Übernachtung. Das Angebot an Ferienwohnungen in der Stadt ist groß. Es lohnt sich, auf den einschlägigen Buchungsseiten nach schönen Apartemens zu suchen. In der Nähe des Marktplatzes Náměstí Přemysla Otakara II ist alles fußläufig erreichbar.