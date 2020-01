Style

So richtest du dein WG-Zimmer für rund 500 Euro im Industrial-Stil ein

Ein riesiges, lichtdurchflutetes Loft, meterhohe Decken, nackte Ziegelwände, freiliegende Rohre – das Sinnbild des Industrial-Stils. Der ist entstanden, als die Menschen Mitte des letzten Jahrhunderts – zuerst in New York City – alte Fabriken für sich entdeckten, um sie als Künstlerateliers oder Wohnraum zu nutzen. Damals war der Industrial-Stil ein Gegenentwurf zu allem, was im Trend lag. Mittlerweile hat er es auch in die vier Wände von Nicht-Loft-Bewohner geschafft.

Kein Wunder, schließlich ist der Industrial-Stil mit seinem Fabrikcharme rau, schlicht, geradlinig – und genau deswegen so cool. Schnickschnack gibt es kaum, jedes Teil hat Sinn und Zweck. Im Mittelpunkt stehen Materialien: Kaltes Metall, unentbehrlich in jeder Fabrik, trifft auf warmes Holz, das nicht bis zur Unkenntlichkeit verarbeitet wurde. Farblich ist alles neutral, unaufgeregt. Absichtliche Unvollkommenheit, etwa in Form von abgenutzten Flohmarktfunden, macht die Sache nur noch besser.