Gerechtigkeit

"Shishas sind Teil unserer kulturellen Identität"

Was junge Migrantinnen und Migranten über den Anschlag von Hanau sagen.

Der Attentäter von Hanau kam mitten unter der Woche, mittwochabends gegen 22 Uhr. Feierabendzeit. Neun Menschen wurden getötet, als der 43-jährige Deutsche in einer Shishabar und einem Café um sich schoss. Alle Opfer hatten einen Migrationshintergrund. (SPIEGEL)

In den Medien werden die Bars oft als anrüchig beschrieben, als gefährliche Halbwelt, irgendwo zwischen Popkultur und Clankriminalität. Rapper wie KC Rebell, Haftbefehl oder Xatar vermarkten mit diesem Image längst eigene Bars und Tabak. Erst vor wenigen Tagen berichtete das ZDF unter dem Titel "Das gefährliche Geschäft" 45 Minuten lang über das Thema. Bereits in den ersten Minuten fallen Begriffe wie "Menschenhandel" und "Kriminalität". Und auch im letzten Hamburger "Tatort" organisierten albanische Clans ihre Geschäfte in einer Shishabar. (Das Erste)

Für die AfD sind die Lokale dagegen Symbol für die zunehmende “Nachahmung orientalischer Lebensweise” (SVZ). Immer wieder verbreitet die Partei bei Facebook oder Twitter Bilder, auf denen düstere Männersilhouetten Wasserpfeife rauchen und hellhäutige Frauen bitterlich weinen. Dazu heißt es in großen Buchstaben: “Kontrollen in Shishabars förderten Straftaten zu Tage” und “Gruppenvergewaltigung in Shishabar!” Schon vor langem forderte die Partei: “Im Zweifel muss der Betrieb untersagt werden!”

Dabei gelten Shishabars seit Jahren als Symbol für eine sich verändernde, multikulturelle Jugendkultur. Ihre Beliebtheit steigt. Inzwischen, schätzt das statistische Bundesamt, gibt es mehr als 6000 Shishabars in Deutschland – fast dreimal so viel wie es in Deutschland Kinos gibt. (RP Online/Statista)

Ein wichtiger sozialer Ort, eben gerade für junge Migrantinnen und Migranten. Für viele sind die Bars Rückzugsorte. Orte, an denen man sich abends sicher fühlen konnte. Was bedeutet das Attentat von Hanau für sie? Drei junge Menschen erzählen:

Elmedin Sopa, 26, aus Berlin