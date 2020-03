Und der Pott? Gibt es hier nicht nur Bergbau und Stahlindustrie? Oder die Reste davon. Grau, nostalgisch, immer hinterher. Große Fresse, Trinkhallen, Pommes Schranke, Biertrinker, pöbelnde Fußballfans.



Ja, das gibt es auch – wie in jeder Metropole. Nur nennen wir das nicht hässlich, niveaulos oder stillos, sondern einfach: ungekünstelt und herzlich! Denn hier, im Pott, zählen Charakter und Persönlichkeit: Wir ziehen das an, wonach uns ist, und wir essen, was uns schmeckt: Currywurst mit Blattgold is’ nicht. Dabei sagt uns unser Gefühl: Hier isset schön!