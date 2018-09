Gerechtigkeit

Fremdenhass? Nicht mit uns! Tausende Menschen demonstrieren für die Rechte von Geflüchteten

Die besten Bilder von den Demos in Hamburg und Berlin.

Während in Chemnitz Rechte gegen Migranten hetzen, sind heute in mehreren Städten Tausende Menschen für die Rettung Geflüchteter im Mittelmeer auf die Straße gegangen. Nach Monaten voller kleinerer Proteste fand am Sonntag das Finale der Seebrücken-Demonstrationen statt.

Und was für eins. Hier sind die besten Bilder.