Was uns aber vor sofort auffiel: Die Autos fuhren langsamer und rücksichtsvoller als in Deutschland, besonders an den Kreuzungen. Allerdings war es dennoch anstrengend, zwischen so vielen (und großen) Autos auf der Straße zu fahren. Nach einer Woche in der Stadt freuten wir uns richtig darauf, wieder in der Natur mit dem Rad unterwegs zu sein.