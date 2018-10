Bei einem Land wird dies jedoch sehr schwierig.

Beginnen wir mit dem absoluten Spitzenreiter: Das ist dieses Mal Sri Lanka. Herzlichen Glückwunsch zum Status des hipsten Landes der Erde. Es löst damit Chile ab, das Hype-Land 2018 – künftig aber offenbar wieder sehr mittelmäßig.

Aber zurück zur Liste. Denn Achtung: Auf dem zweiten Rang folgt...Deutschland!

Whaaat? Ja! Dass Deutschland 2019 so angesagt sein soll, liegt an dem 100. Jahrestag der Gründung von Bauhaus. Okay...

"Ein Jahr lang wird das Jubiläum dieser Geburtshelferin der Moderne – gegründet in Weimar 1919 und nach einer Blütezeit in Dessau von den Nazis 1933 in Berlin faktisch verboten – gefeiert", heißt es in der Begründung von Lonely Planet. Glanzvolle neue Museen eröffneten deshalb im kommenden Jahr in den drei Städten, dazu gebe es jede Menge begleitende Events und Ausstellungen im ganzen Land.