3. Fish and Chips essen

Nicht weil das englische Nationalgericht grundsätzlich eklig wäre, nein. Aber in London sind Fish and Chips meist überteuert, man zahlt schnell mal 15 Pfund für eine Portion. Und wirklich gut schmecken sie sowieso nur am Meer.

4. Zum Picknick in den Hyde Park gehen

Mal ehrlich: Londons berühmtester Park ist eher so okay und meist auch ziemlich voll. Mehr Ruhe gibt es in Hampstead Heath. Das mehr als 300 Hektar große Areal ist mit seinen Seen und Wäldern mehr countryside als klassischer Stadtpark. Auch am Wochenende findet man hier einen ruhigen Platz, um die Picknickdecke auszubreiten und ein Buch zu lesen. Vom Parliament Hill im Süden hat man außerdem einen schönen Blick auf die Stadt.