Streaming

Erkennst du diese Serienstars nur an ihrem Haarschnitt?

Serien sind immer ein bisschen größer als das Leben. Egal, ob "Game of Thrones" oder "How I Met Your Mother", egal ob Fantasy oder Sitcom – was den Heldinnen und Helden in unseren Lieblingsserien passiert, lässt uns träumen. Oder gruseln.

Und weil die Figuren oft Ungewöhnliches erleben, können sie dabei natürlich nicht gewöhnlich aussehen.

Wer gegen Drachen kämpft oder die Liebe seines Lebens findet, darf nicht so wirken, als ginge er oder sie nur mal eben zur Post.

Die Heldinnen und Helden haben entsprechend nicht nur extravagante Klamotten – sondern meistens auch ein originelles Haarstyling. Von dicken Locken über Gelfrisuren hin zu wilden Strähnchen ist alles dabei.

Im Quiz haben wir ein paar der bekanntesten Frisuren aus Serien gesammelt. Erkennst du die Figuren nur an ihrem Haarschnitt?