Simon empfiehlt Dublin: Dunkle Pubs im irischen Winter



Warum Dublin? "Let it black", sagt der Ire, wenn er ein Guinness trinkt. Denn während sich die Deutschen das Bier direkt in den Rachen kippen, lassen die Iren ganz gemächlich die Blasen im Glas nach oben steigen. Sie trinken nämlich erst, wenn sich der Schaum komplett gesetzt hat. Zeit genug haben sie. Denn ihr Winter ist lang und eklig.

Als Tourist setzt man sich einfach in einen der kleinen, dunklen Pubs zu den Einheimischen. Das Guiness schmeckt auf einmal doch ganz gut. Nach dem Dritten ist Dublin auch schon gar nicht mehr so grau und während des Vierten feuert man irgendeine Rugbymannschaft im Fernsehen an.

Der Flug ist günstig und die Unterkünfte auch. Es will ja sonst keiner nach Dublin im Winter. Du wirst auf sehr freundliche Iren treffen, im Pub dann doch wieder viel zu viel Geld ausgeben, deinen Kater am nächsten Morgen mit Irish Breakfast bekämpfen. Und am Ende um zahlreiche Geschichten reicher sein.

Der Pub, der mich am längsten verschluckt hat: Das uralte "The Stag's Head" ist zwar eine Touristen-Attraktion – das macht es dort aber nicht weniger gemütlich.