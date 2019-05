Warum?

Sehr entspannend: helle Sandstrände mit Felsen und Steinkratern, die kleine Buchten entstehen lassen, in die man sich mit Handtuch, Strandmuschel und 600-Seiten-Roman zurückziehen kann. Sehr befreiend: Die Insel wird nicht von Touristen belagert, wirkt an vielen Stellen noch nicht entdeckt – in der kleinen Altstadt mit den vielen Restaurants, die von einheimischen betrieben werden und in den verwinkelten Straßen und Gassen mit Schmuck- und Zeitschriftenlädchen. Sehr abenteuerlich: Nachts nochmal durch die Pinienwälder spazieren? Sich darin verlieren und dann auf einer einsamen Lichtung unterm Sternenhimmel wiederfinden? Sardinien!

Wie komme ich da hin?

Billigflieger takes you all the way down!



Wo wohne ich?

In einer Ferienwohnung, gebucht über AirBnb, zu sehr fairen Preisen. Es gibt hunderte, von denen aus man nur wenige Minuten zum Meer braucht.



Wie teuer ist das?

Eine Woche (und die reicht, um die Insel einmal abgelaufen zu sein): 300 Euro



(Nike)

Und sonst? Welchen Tipp für einen Kurzurlaub möchtest du gerne weitergeben? Schreib uns eine Nachricht bei Facebook, eine Email (redaktion@bento.de) oder hinterlass einen Kommentar unter diesem Artikel.